В Литве есть запас реагентов на несколько дней, завоз будет на следующей неделе

"По данным на 20 марта, у нас было 1300 реагентов, можем исследовать столько людей, это на несколько дней для тех, кому надо сдавать анализы", – сказал в субботу вице-министр.

По его словам, реагенты распределены между лабораториями, "пока их достаточно".

"Насколько я знаю, этих реагентов хватит на проведение всех анализов, которые надо выполнить", – сказал Шешельгис.

По его словам, проблемы с поставками решены, он заверил, что очередную партию доставят на следующей неделе, самое позднее в среду.

"Реагенты на поезде не возят, это очень важный товар. Когда его передает производитель, его путь фиксируется, мы видим, где он находится. Были определенные сбои, были приняты решения и мы подготовились сами доставить, но нас заверили, что все недоразумения уже свели на нет, реагенты движутся к нам", – сказал Шешельгис.

"И из Англии, и через Париж, на следующей неделе будет столько, что полностью хватит для обеспечения всех пунктов, действующих сейчас в стране. (...) В понедельник-вторник, самое позднее - в среду, надеемся получить", – прибавил он.

По словам вице-министра, на следующей неделе в Литву должны прийти быстрые тесты на коронавирус.

Он заметил, что госрезерв на сегодня полностью обеспечивает все необходимые защитные средства учреждениям здравоохранения, но, по его словам, приоритет сейчас те, кто напрямую работает с больными: "Чтобы этого хватило, и если по планам и графикам, которые сейчас составлены, мы получаем все, то мы можем обеспечить не только стратегические учреждения здравоохранения, но и все муниципальные учреждения, чтобы врачи были защищены".

Шешельгис признал, что не все мобильные пункты сейчас работают в полную мощность.

"Есть в Вильнюсе, Клайпеде, другие работают не на полную мощность, поскольку не подготовлены люди, которые это могут делать, ведь это очень связано с риском", – сказал он.