В Литве есть одно озеро, на берегах которого можно собирать янтарь

Вода в озере Лукштас чистая, незагрязненная, янтарного цвета. Культуролог Варняйского регионального парка Линас Шедвилас радуется тому, что в Варняй есть озеро естественного происхождения, которое не пострадало от человеческой деятельности, как два соседних озера – Биржулис и Стервас.
Varnių regioninis parkas
© DELFI montažas

С главного пляжа Лукштаса к Янтарному заливу ведет Янтарная тропа. Здесь можно найти кусочки янтаря.

Портал GRYNAS.lt предлагает знакомство с Варняйским региональным парком, находящимся в сердце Жемайтии – в Тельшяйском районе.

Сам парк был открыт, чтобы сохранить ландшафт озерной части Жемайтии с его холмами, природной экосистемой и культурными ценностями.

Шедвилас знакомит нас с Дебеснайским болотом, через которое ведет тропа протяженностью 165 м. Здесь можно ознакомится с уникальной растительностью болотистого места и редкими птицами: погонышами, коростелями, журавлями, тетеревами, бекасами.

На территории парка находятся самые большие в Жемайтии курганы (их здесь 13), которые помнят войны с крестоносцами. Самые известные: Медвегалис (234,5 м), Гиргждуте (228 м), Шатрия (228 м), Мотерайтис (218 м) и Спруде (216 м).

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