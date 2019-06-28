В Литве есть одно озеро, на берегах которого можно собирать янтарь

С главного пляжа Лукштаса к Янтарному заливу ведет Янтарная тропа. Здесь можно найти кусочки янтаря.
Портал GRYNAS.lt предлагает знакомство с Варняйским региональным парком, находящимся в сердце Жемайтии – в Тельшяйском районе.
Сам парк был открыт, чтобы сохранить ландшафт озерной части Жемайтии с его холмами, природной экосистемой и культурными ценностями.
Шедвилас знакомит нас с Дебеснайским болотом, через которое ведет тропа протяженностью 165 м. Здесь можно ознакомится с уникальной растительностью болотистого места и редкими птицами: погонышами, коростелями, журавлями, тетеревами, бекасами.
На территории парка находятся самые большие в Жемайтии курганы (их здесь 13), которые помнят войны с крестоносцами. Самые известные: Медвегалис (234,5 м), Гиргждуте (228 м), Шатрия (228 м), Мотерайтис (218 м) и Спруде (216 м).
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