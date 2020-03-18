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В среду в Литве подтверждено ещё 7 новых случаев коронавируса, общее число случаев заражения выросло до 33, сообщил Минздрав.
Karantino vaizdai iš Vilniaus oro uosto (nuotr. Martyno Jaugelavičiaus)
Karantino vaizdai iš Vilniaus oro uosto (nuotr. Martyno Jaugelavičiaus)

Шесть новых случаев подтверждены у вернувшихся из-за рубежа, относительно одного случая министерство предоставит информацию позже.

Два заразившихся человека изолированы в Клайпедской больнице, они недавно вернулись из Австрии.

Ещё два человека госпитализированы в вильнюсскую клинику Сантарос, один из них вернулся из США, другой – из Швеции.

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Один человек находится в больнице Шяуляй, он недавно вернулся из Великобритании.

Два человека изолированы в Каунасской клинике, один из них вернулся из Великобритании, информация по второму пациенту уточняется.

До этого времени все подтверждённые в Литве случаи заражения были завозными.

Состояние одного пациента с коронавирусом в больнице Паневежиса тяжелое. Одна женщина уже выздоровела.

ru.DELFI.lt
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