Шесть новых случаев подтверждены у вернувшихся из-за рубежа, относительно одного случая министерство предоставит информацию позже.
Два заразившихся человека изолированы в Клайпедской больнице, они недавно вернулись из Австрии.
Ещё два человека госпитализированы в вильнюсскую клинику Сантарос, один из них вернулся из США, другой – из Швеции.
Один человек находится в больнице Шяуляй, он недавно вернулся из Великобритании.
Два человека изолированы в Каунасской клинике, один из них вернулся из Великобритании, информация по второму пациенту уточняется.
До этого времени все подтверждённые в Литве случаи заражения были завозными.
Состояние одного пациента с коронавирусом в больнице Паневежиса тяжелое. Одна женщина уже выздоровела.
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