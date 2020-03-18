Шесть новых случаев подтверждены у вернувшихся из-за рубежа, относительно одного случая министерство предоставит информацию позже.

Два заразившихся человека изолированы в Клайпедской больнице, они недавно вернулись из Австрии.

Ещё два человека госпитализированы в вильнюсскую клинику Сантарос, один из них вернулся из США, другой – из Швеции.

Один человек находится в больнице Шяуляй, он недавно вернулся из Великобритании.

Два человека изолированы в Каунасской клинике, один из них вернулся из Великобритании, информация по второму пациенту уточняется.

До этого времени все подтверждённые в Литве случаи заражения были завозными.

Состояние одного пациента с коронавирусом в больнице Паневежиса тяжелое. Одна женщина уже выздоровела.