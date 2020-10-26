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За минувшие сутки в Литве был подтвержден еще один антирекорд заражений коронавирусом – 766 случаев, скончались два человека, сообщило Министерство здравоохранения в понедельник.
Gydytoja Sophiahemmet ligoninėje, Stokholme
Gydytoja Sophiahemmet ligoninėje, Stokholme
© AFP / Scanpix

По иным причина умер один зараженный.

В целом с началом распространения вируса в Литве заразились 10 949 человек, продолжают болеть 6600, выздоровели 4166.

В целом от OVID-19 в Литве скончались 136 человек, по иным причинам 47 зараженных коронавирусом.

В изоляции сейчас находятся 31 690 человек.

С 1 июня в Литве зарегистрированы 378 привозных случая.

За минувшие сутки была взята 3261 проба. В целом в Литве выполнено 954 962 теста.

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