По иным причина умер один зараженный.

В целом с началом распространения вируса в Литве заразились 10 949 человек, продолжают болеть 6600, выздоровели 4166.

В целом от OVID-19 в Литве скончались 136 человек, по иным причинам 47 зараженных коронавирусом.

В изоляции сейчас находятся 31 690 человек.

С 1 июня в Литве зарегистрированы 378 привозных случая.

За минувшие сутки была взята 3261 проба. В целом в Литве выполнено 954 962 теста.