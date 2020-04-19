В Литве – еще 59 новых случаев коронавируса

Общее количество подтвержденных случаев заболевания в Литве в настоящее время составляет 1298.

По данным НЛОЗ, в субботу было проверено 5 219 образцов. Всего было проверено 64035 образцов.

Эти данные были собраны во всех лабораториях, в которых проводятся эти исследования.