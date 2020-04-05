По последним данным, за вчерашний день было выявлено 40 случаев. Всего в Литве выявлено 811 случаев.

По данным на 7 часов утра 5 апреля, за вчерашний день было исследовано 2269 образцов. Всего было исследовано 23 645 образцов.

По последним данным, 11 человек умерли и 7 человек выздоровели.

После того как в Литве был объявлен карантин, людей призывают свести общение до минимума, избегать мест скопления людей, при общении соблюдать безопасное расстояние в 2 м. Особое внимание уделять гигиене рук, разных поверхностей и др. Если вы почувствуете симптомы болезни, рекомендуется звонить по номерам 112 или 1808 и выполнять указания врачей.

Карантин в Литве действует с 16 марта до 13 апреля.