По последним данным, за вчерашний день было выявлено 40 случаев. Всего в Литве выявлено 811 случаев.
По данным на 7 часов утра 5 апреля, за вчерашний день было исследовано 2269 образцов. Всего было исследовано 23 645 образцов.
По последним данным, 11 человек умерли и 7 человек выздоровели.
После того как в Литве был объявлен карантин, людей призывают свести общение до минимума, избегать мест скопления людей, при общении соблюдать безопасное расстояние в 2 м. Особое внимание уделять гигиене рук, разных поверхностей и др. Если вы почувствуете симптомы болезни, рекомендуется звонить по номерам 112 или 1808 и выполнять указания врачей.
Карантин в Литве действует с 16 марта до 13 апреля.
TOP новостей
В Литве – еще 40 случаев заражения коронавирусом общее число – 811 (32)
Министерство здравоохранения сообщает о новых...
Министр торговли пяти правительств Синявичюс: "Пандемия коронавируса напоминает будни экономической блокады Литвы" (120)
Тридцать лет назад после объявления о Независимости...
Оборудование в лаборатории Клайпедской больницы сломалось: тесты на коронавирус в субботу не проводились (10)
Лаборатория Клайпедской университетской больницы не...
По синему морю к песчаной земле: история спасения балтийских тюленей
Каждый год в середине весны сотрудников Литовского...
Литовский профессор: по мере роста числа больных COVID-19 становится яснее механизм заражения вирусом (156)
Глава Центра инфекционных заболеваний и СПИДа...