aA
Министерство здравоохранения сообщает, что число случаев коронавируса в стране уже составляет 382. Это означает, что за день зарегистрировано в общей сложности 24 новых случая коронавирусной инфекции.
В Литве - еще 24 случая заражения коронавирусом
© DELFI / Kiril Čachovskij

1405 образцов были обследованы в пятницу. На сегодняшний день было проанализировано в общей сложности 6900 образцов на наличие коронавируса.

Данные были собраны во всех лабораториях, где проводятся эти исследования.

Во всех случаях были или будут начаты эпидемиологические исследования.

Напомним, что если у вас появились какие-либо симптомы, похожие на симптомы гриппа – температура, кашель, тяжелое дыхания – и если вы перед этим были за границей (в течение 14 последних дней) или контактировали с человеком, у которого диагностировали или подозревают коронавирус, надо звонить по номеру 1808.

Минздрав призывает жителей выполнять требования и рекомендации врачей и министерства, а именно - максимально избегать скопления людей, если есть возможность, работать из дома, при живом общении соблюдать дистанцию, тщательно мыть и дезинфицировать руки, протирать поверхности. Если появились симптомы болезни, сразу же обращаться к врачу, самим в больницу ехать нельзя.

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

В Литве подтвердили еще 13 случаев коронавируса  всего 358 (60)

По данным Национального центра общественного...

Италия "На карантине": разговор с жительницей Милана. Продукты, тесты и взаимовыручка

В новом выпуске программы " На карантине " о...

Президент Литвы: ЕС должен решительнее объединять страны в противостоянии коронавирусу (28)

Евросоюз (ЕС) должен решительнее объединять страны в...

Италия на грани коллапса: "Так будет и у вас" - сотни трупов вывозят военные, нет ИВЛ, медики решают, кто умрет первым (78)

Власти Италии с воскресенья, 22 марта, ввели на...

TOP новостей

Asociatyvi nuotr.

В Литве - еще 24 случая заражения коронавирусом общее число - 382 (5)

Министерство здравоохранения сообщает, что число...

Для упрямых - штрафы: на море едут компаниями, процветает торговля из автомобилей (24)

Предупреждения о том, что не стоит собираться...

JAV doleriai Андрей Заякин

Сооснователь "Диссернета": Общий объем рынка фальшивых диссертаций в России достигал 500 млн долларов в год (7)

В России стоимость одной диссертации на заказ...

Коронавирус диагностирован у врача Клайпедской больницы

В субботу вечером у врача Клайпедской университетской...

Создана модель распространения коронавируса в Литве: когда будет пик (90)

Каждый день ужесточаются меры по предотвращению...

|Maža didelių žinių kaina