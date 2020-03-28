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Министерство здравоохранения сообщает, что число случаев коронавируса в стране уже составляет 394. Это означает, что за день зарегистрировано в общей сложности 36 новых случая коронавирусной инфекции.
В Литве - еще 12 случаев заражения коронавирусом
© DELFI / Kiril Čachovskij

1405 образцов были обследованы в пятницу. На сегодняшний день было проанализировано в общей сложности 6900 образцов на наличие коронавируса.

Данные были собраны во всех лабораториях, где проводятся эти исследования.

Во всех случаях были или будут начаты эпидемиологические исследования.

Напомним, что если у вас появились какие-либо симптомы, похожие на симптомы гриппа – температура, кашель, тяжелое дыхания – и если вы перед этим были за границей (в течение 14 последних дней) или контактировали с человеком, у которого диагностировали или подозревают коронавирус, надо звонить по номеру 1808.

Минздрав призывает жителей выполнять требования и рекомендации врачей и министерства, а именно - максимально избегать скопления людей, если есть возможность, работать из дома, при живом общении соблюдать дистанцию, тщательно мыть и дезинфицировать руки, протирать поверхности. Если появились симптомы болезни, сразу же обращаться к врачу, самим в больницу ехать нельзя.

ru.DELFI.lt
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