1405 образцов были обследованы в пятницу. На сегодняшний день было проанализировано в общей сложности 6900 образцов на наличие коронавируса.
Данные были собраны во всех лабораториях, где проводятся эти исследования.
Во всех случаях были или будут начаты эпидемиологические исследования.
Напомним, что если у вас появились какие-либо симптомы, похожие на симптомы гриппа – температура, кашель, тяжелое дыхания – и если вы перед этим были за границей (в течение 14 последних дней) или контактировали с человеком, у которого диагностировали или подозревают коронавирус, надо звонить по номеру 1808.
Минздрав призывает жителей выполнять требования и рекомендации врачей и министерства, а именно - максимально избегать скопления людей, если есть возможность, работать из дома, при живом общении соблюдать дистанцию, тщательно мыть и дезинфицировать руки, протирать поверхности. Если появились симптомы болезни, сразу же обращаться к врачу, самим в больницу ехать нельзя.
TOP новостей
В Литве подтверждены 7 случаев смерти от коронавируса 7 случай - в Клайпеде (86)
В субботу директор городской администрации Укмерге...
Полиция: нарушение самоизоляции может грозить не только штрафами, но и лишением свободы (22)
Из-за угрозы коронавируса введенный в Литве карантин...
Люди умерли, но результатов теста на коронавирус пока нет: статистика может кардинально измениться (25)
Скорее всего, мы скоро узнаем, что кто-то еще умер от...
В Литве - еще 12 случаев заражения коронавирусом общее число - 394 (30)
Министерство здравоохранения сообщает, что число...
Верига в Каунасской клинической больнице: из-за одной фотографии не можем уволить человека (10)
В полдень в субботу в Литву прибыла партия...