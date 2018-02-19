В Литве фиксируют спад уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ. Однако эпидемия все еще не покидает страну, каждую неделю в больницу попадают 200 пациентов.
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На седьмой неделе этого года (12-18 февраля 2018 г.) общий показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составил 139,0 случаев/10 000 жителей. В то же время в 2017 г. больных было меньше – 78,9 случаев/10 000.

За седьмую неделю в больницу положили 219 человек (на минувшей неделе – 242). Из них – 24 дети до двух лет, 100 – 2–17 лет, остальные – взрослые. В больнице находились и три беременные женщины. 14 человек находились в отделении интенсивной терапии. Больше всего больных доставили в больницы Каунасского, Клайпедского и Вильнюсского округов.

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"Содра" информирует,что с начала этого года было выдано 560 больничных, включая отпуск по материнству (его часть небольшая).

На минувшей неделе выдано 78 000 больничных. Это меньше, чем неделей раньше (96 000).

Из-за гриппа и ОРВИ на прошлой неделе выдано 40 000 больничных. Это на 1/5 часть меньше, чем на прошлой неделе (51 000).

В сезоне заболевания гриппом 2017–2018 гг. зарегистрированы четыре случая смерти от вызванных гриппом осложнений.

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