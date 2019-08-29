В социальной сети Лина (настоящее имя и фамилия редакции известны) рассказала о двух ситуациях, с которыми она имела дело.
"Мужчина работает за границей. Он вернулся, чтобы сделать операцию на коленном суставе. Он регистрируется в Службе занятости, через несколько дней получает страховку, тогда идет к врачам. Женщина живет в Литве, не работает, но ее муж работает в Норвегии, жена якобы застрахована. Не болела, к врачам не ходила. У нее случился паралич Белла, пришла лечиться. Страховки нет. Побежала в Службу занятости, страховка появилась. Подлечится и уйдет оттуда, работать она не собирается. Неужели наша система так и работает?", – вопрошала женщина.
Лина сказала DELFI, что это реальные ситуации. Она знает и еще один случай - мужчина постоянно ездит на заработки в Норвегию, работает неофициально, а, вернувшись, идет в Службу занятости, получает страховку. По ее мнению эти проблемы в системе страхования надо решать.
"Общество должно знать, что, если заболеешь в Службе занятости не зарегистрируешься и страховку медицинскую не получишь. Надо об этом думать, пока ты здоров. Значит, после регистрации в Службе занятости медицинская страховка должна появляться через месяц или два", – предлагает она.
А что касается эмигрантов, она убеждена, что у них есть право на лечение на родине, только они должны привести в порядок документы в той стране, где они проживают, тогда за них заплатит государство.
"Беда в том, что у тех, кто уехал недавно, существует языковой барьер, они не знают, куда обращаться, как там все действует на практике. Это должно быть делом наших Минздрава и МИДа – поддерживать контакты со службами Норвегии, Великобритании, предоставлять информацию эмигрантам. Эмигранты в Литве с удовольствием пользовались бы услугами частных клиник (из-за большой разницы в расценках тем странам эти расходы не показались бы большими). И наш общественный сектор не был бы так загружен. Может, экономия была бы небольшой, но справедливости стало бы больше.
Кроме того, все возмущены очередями, сравнивают медицину у нас и на Западе. Дорогие мои, зарплата средняя там в 3-4 раза больше, значит и взносы на здравоохранение выше. Технологии, лекарства стоят столько же. К сожалению, у нас услуги и должны быть в 3-4 раза хуже", – сказала женщина.
Профессор Вильнюсского университета, социолог Ромас Лазутка назвал литовскую систему здравоохранения фикцией потому, что люди платят разные взносы ОНЗ (6,98% от зарплаты), а объем услуг зависит не от зарплаты, а от необходимости конкретного лечения. По его словам, такая страховка вообще не нужна, было бы лучше финансировать здравоохранение из госбюджета.
"Такая система появилась в Германии, и мы ее скопировали. Потом в СССР здравоохранение финансировали из бюджета. И много стран – Скандинавские, Великобритания, Испания – финансируют из бюджета. А после восстановления независимости люди стали говорить - не нужна ни немецкая, ни советская модель.
Может, они не знали о существовании других систем. Если больше платишь, можешь больше получат. А сейчас такого нет. Если человек работает за минимум, а ему делают операцию на сердце, то все расходы покрывают. Поэтому всю систему здравоохранения надо бы финансировать из бюджета, как образование, полицию и армию", – считает Лазутка.
"Сейчас есть ОНЗ, но на самом деле мы платим НДС, акцизы, подоходный налог. Конечно, денег всегда не хватает, и на ОНЗ. Все зависит от того, сколько будут выделять, если мало – зарплаты врачей будут маленькими, но они и сейчас маленькие", - заметил профессор.
По его словам, надо лишь решить, как бороться с "медицинским туризмом".
"Если есть декларация места жительства, то надо, чтобы прошло какое-то время для получения услуг, чтобы не было социального или медицинского туризма", – сказал Лазутка.
Представитель Государственной больничной кассы Наталья Еленскене сказала DELFI, что таких жителей, которые регистрируются в Службе занятости ради получения медицинской страховки, становится меньше.
"Каждый человек платит ОНЗ (одни больше, другие меньше), но у них есть право на одинаковые услуги. За социально уязвимых членов общества платят из бюджета. В числе таких людей и те, кто зарегистрировался в Службе занятости. Мы считаем, что в последнее время стало меньше тех, кто регистрируется там только ради бесплатной медицины. Есть определенные требования в сфере предоставления статуса безработного, им не может стать любой человек, за подробностями надо обращаться в Службу занятости", – сказала специалист.
По ее словам, если человек не застрахован в Литве, это не значит, что он не застрахован в другой стране Евросоюза, где работает и платит налоги. В таких случаях граждане ЕС могут получить необходимые услуги там, где они находятся.
Кроме того, Фонд социального страхования взыскивает налоги с тех, кто должен платить ОНЗ, но не платит.
Как Больничные кассы, так и Минздрав подчеркнули, что нынешняя система здравоохранения в Литве всеобщая и солидарная.
Минздрав в комментарии DELFI прибавил, что особенно важно сделать услуги здравоохранения доступными уязвимым людям, например, безработным.
Служба занятости на вопросы портала не ответила.
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