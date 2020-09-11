В Литве – двухнедельный мониторинг ситуации в барах, клубах и кафе

"Пока у нас ситуация без значительных изменений, без экспонентного роста, две недели без изменений, без каких-либо дополнительных решений, просто наблюдение", – заявил А. Верига в пятницу на пресс-конференции.

"Если выяснится, что все же ситуация ухудшается, если мы увидим, что именно в таких местах появляются новые очаги, то одной из первых мер будет обязательная регистрация посетителей, вне зависимости от того, в какое время заведение работает", – добавил министр.

Ранее, на случай роста числа заражений коронавирусом, рассматривалась возможность ввести временные ограничения на работу (только до полуночи), однако правительство не одобрило это предложение.

Правительство решило идти по пути повышения требований безопасности, включая ограничения на количество людей.