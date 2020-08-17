В Литве достигнут рекордно высокий уровень безработицы

1 августа уровень безработицы был 12,8%, работы не было у 221 тыс. жителей, между тем сейчас безработных 229,3 тыс., сообщила служба.
По данным Службы занятости, рост предложений на рынке труда нынешним летом был обусловлен и ограничениями деятельности предприятий из-за экстремальной ситуации, когда работники не работали или были уволены. Безработица стимулировалась и выплатами по безработице.
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