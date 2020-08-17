aA
После нескольких недель стабильности 17 августа официальный уровень безработицы в Литве достиг 13,3%. По данным Службы занятости, это самый высокий показатель в нынешнем году.
В Литве достигнут рекордно высокий уровень безработицы
© Shutterstock

1 августа уровень безработицы был 12,8%, работы не было у 221 тыс. жителей, между тем сейчас безработных 229,3 тыс., сообщила служба.

По данным Службы занятости, рост предложений на рынке труда нынешним летом был обусловлен и ограничениями деятельности предприятий из-за экстремальной ситуации, когда работники не работали или были уволены. Безработица стимулировалась и выплатами по безработице.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Премьер Литвы о новом порядке: даже если результат теста отрицательный – самоизоляция обязательна (17)

Премьер Литвы Саулюс Сквернялис в понедельник после...

После ответа из Беларуси – еще один план Науседы: Тихановская готова стать лидером (104)

Президент Литвы Гитанас Науседа услышал заявление...

Правительство Литвы изменило требования для приезжающих в страну (1)

Правительство Литвы 17 августа отозвало запрет на въезд...

Asociatyvi nuotr. Aurelijus Veryga

Глава Минздрава Литвы: носить маски придется и на улице (18)

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига 17...

ВИДЕО "Я готова стать национальным лидером": Светлана Тихановская выступила с новым обращением (298)

Светлана Тихановская , находящаяся в Литве, записала...

|Maža didelių žinių kaina