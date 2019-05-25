Активнее всех возможностью проголосовать заранее воспользовались избиратели, зарегистрировавшиеся в курортных городах: в Неринге (30,57%), Бирштонасе (19,78%), Паланге (13,09%). Менее всего избиратели были активны в Каунасском районе (5,71%), Клайпеде (6,26%), Висагинасе (6,48%), Шяуляйском районе (6,56%).
ВО время первого тура за тот же период досрочно свою волю изъявили 228 998 или 9,45% избирателей.
В субботу продолжается голосование на дому - там проголосуют избиратели в возрасте 70 лет и старше, а также те, кто по состоянию здоровья не мжет прибыть на участок для голосования.
Также продолжается голосование в дипломатических учреждениях за рубежом, здесь можно будет голосовать до окончания голосования в воскресенье по литовскому времени.
В воскресенье, в день выборов, голосование на избирательных участках будет проходить с 7:00 до 20:00.
За президентский пост во втором туре поборются бывший министр финансов, кандидат консерваторов и член Сейма Литвы Ингрида Шимоните, а также экономист Гитанас Науседа.
В выборах в Европарламент участвуют 16 списков кандидатов, выдвигаемых партиями и общественными комитетами. В целом Литва выберет 11 европарламентариев.
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