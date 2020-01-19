Этот порядок внес в процесс и другие перемены – развод затянется и будет стоить дороже. Семейные споры и тяжбы – это дела, направленные на расторжение брака, присуждение содержания ребенку, установлению места жительства, установления порядка общения с детьми и т.п.

Правда, судебная система не может заставить супругов обращаться к медиаторам, однако хотя бы один из супругов должен обратиться с такой заявкой, если ответа с другой стороны не последует, то надо получить справку о том, что процесс пытались начать, но безуспешно.

"Именно потому, что медиаторы не стремятся помирить супругов, ни одна из сторон не обязана участвовать в таких встречах. Для медиации важен акт добровольного участия, поскольку стороны только по своей воле могут искать мирное решение", – сказала помощник адвоката Гедре Читавичюте.

Она рассказала о том, как должен проходить процесс медиации, и назвала его недостатки, прибавив, что "буква закона несовершенна".

До вступления в силу нового закона медиация не пользовалась популярностью. Например, в 2018 году из 170 000 медиация использовалась в случае 700 и только в 218 заключено мировое соглашение.

Отныне медиация обязательна. Надо обращаться в Государственную службу гарантируемой юридической помощи (ГСГЮП). Служба, получив заявку, уведомляет другую сторону и назначает медиатора. Затем следует процедура, после которой выдается справка о ее прохождении.

Эту справку прилагают к иску, чтобы суд видел, что требование выполнено. Без этой справки с января суд заявления принимать не будет.

Читавичюте сказала DELFI, что если другая сторона не согласна на медиацию, то служба выдает соответствующую справку.

Если одна из сторон обратилась за медиацией, но в течение 15 дней не получила ответ, то можно обращаться непосредственно в суд. Служба выдает справку, что обязательной услугой медиации воспользовались.

"Важно не путать медиацию с попыткой помирить супругов, медиатор должен помочь им найти подходящий способ решения проблемы, например, установить место жительства ребенка, поделить имущество, решить вопрос назначения содержания и т.д.", – сказала Читавичюте.

Она заметила, что, вероятно, это новое требование удлинит процесс развода, хотя время медиации зависит от воли сторон.

Но она подчеркнула, что если одна сторона не хочет участвовать в медиации, то даже обязательное требование не может осуществляться.

Если одна из сторон против - ей достаточно категорически заявить о своем нежелании и получить справку ГСГЮП.

Помощник адвоката заметила, что в законе об обязательной медиации сказано, что обязательные услуги медиации оплачивает бюджет - но не больше 4 часов.

По словам Читавичюте, этого времени мало, ведь надо ознакомиться с делом, выслушать обе стороны, найти наилучшее решение, вести переговоры, составить соглашение.

По закону, у медиатора не обязательно должно быть юридическое образование, им может быть психолог, социальный работник и т.д., главное, чтобы человек сдал экзамен на получение статуса медиатора и его фамилия была в списке медиаторов ЛР.

Читавичюте заметила, что в сложных случаях медиатор без юридического образования не сможет составить качественное соглашение, которое может одобрить суд, поэтому супругам все равно придется обращаться за помощью к профессиональному адвокату. По закону, количество медиаторов не ограничено, их может быть сколько хочешь, но за их дополнительные услуги надо платить.

Желающие стать медиаторами лица должны отвечать следующим требованиям: окончить университет; прослушать курсы медиаторов не меньше 40 академических часов не раньше чем за 5 лет до обращения для включения в список медиаторов ЛР; сдать экзамен на квалификацию; репутация должна быть безупречной. Экзамен не надо сдавать судьям, адвокатам, приставам, нотариусам, лицам у которых есть степень доктора социальных наук.

Читавичюте сказала, что этот закон, к сожалению, не совершенен.

Один из его недостатков – назначение временной защиты, например, обязать супругов жить раздельно, не мешать пользоваться каким-то имуществом, назначить временное содержание ребенку или другому супругу и т.д. - это могут делать судьи, а медиаторы не могут.

По словам помощника адвоката, недостатки нового порядка почувствуют и лица, страдающие от физического насилия. "Закон мог бы предусмотреть прямое обращение в суд в случае, когда причина развода – физическое насилие со стороны одного из супругов. Медиация может длиться месяц, а в это время агрессор может нанести вред супругу или детям. Суд в таком случае требует, чтобы супруги жили порознь, но по новому закону, без справки об услугах медиации, в суд заявление подать невозможно", – заметила Читавичюте.

Подобные поправки к закону в ноябре 2019 года представила депутат Довиле Шакалене.