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По данным лаборатории Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) на данный момент в Литве диагностированы 437 случаев коронавируса (COVID-19). Эти данные собраны из всех лабораторий, проводящих исследование.
В Литве диагностировали – 437 случаев заболевания,
28 марта проверили 1524 образцов.
В общей сложности исследовано 8424 образца.
Во всех случаях проводятся эпидемиологические расследования.
На данный момент 7 человек скончались, один – выздоровел.
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