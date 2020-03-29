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По данным лаборатории Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) на данный момент в Литве диагностированы 437 случаев коронавируса (COVID-19). Эти данные собраны из всех лабораторий, проводящих исследование.
В Литве диагностированы 437 случаев коронавируса
© AFP / Scanpix

В Литве диагностировали – 437 случаев заболевания,
28 марта проверили 1524 образцов.
В общей сложности исследовано 8424 образца.

Во всех случаях проводятся эпидемиологические расследования.

На данный момент 7 человек скончались, один – выздоровел.

ru.DELFI.lt
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