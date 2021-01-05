В Литве диагностированы 1510 новых случаев коронавируса, скончались 27 человек

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В Литве за минувшие сутки диагностированы 1510 новых случаев коронавируса, скончались 27 человек, сообщает Департамент статистики.
За прошедшие сутки диагностированы: 1510
Всего в Литве диагностировано: 149 497
За минувшие сутки скончались: 27
Всего от ковид скончались: 1996
По другим причинам скончались: (уточняется)
За минувшие сутки выздоровели: 3730
Всего выздоровели: 81 630
До сих пор болеют: 65 272
За сутки проверено: 10 138 тестов
Всего проверено: 1 667 965
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