aA
В Литве за минувшие сутки диагностированы 1510 новых случаев коронавируса, скончались 27 человек, сообщает Департамент статистики.
В Литве диагностированы 1510 новых случаев коронавируса, скончались 27 человек
© Vidmantas Balkūnas

За прошедшие сутки диагностированы: 1510

Всего в Литве диагностировано: 149 497

За минувшие сутки скончались: 27

Всего от ковид скончались: 1996

По другим причинам скончались: (уточняется)

За минувшие сутки выздоровели: 3730

Всего выздоровели: 81 630

До сих пор болеют: 65 272

За сутки проверено: 10 138 тестов

Всего проверено: 1 667 965

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

За минувшие сутки в Литве установлено 1510 новых случаев коронавируса, скончались 27 человек

За минувшие сутки в Литве подтверждено 1510 новых случаев...

Коронавирус в Литве унес жизнь еще одного медика (17)

Коронавирус ( COVID-19 ) в Литве унес жизнь еще одного...

Глава сети Norfа рассказал об угрозах: появляются проблемы с поставками, диагностируют много бессимптомных случаев (52)

Глава сети Norfos mažmenа Дайнюс Дундулис сказал, что...

В Литве диагностирован 1361 новый случай коронавируса, скончались 25 человек (13)

В Литве за минувшие сутки диагностирован 1361 новый...

TOP новостей

Глава Минздрава Литвы: если будет поступать такое количество вакцины, в этом году 70% населения привить не удастся (3)

Министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис в...

Пандемия урезала доходы трети жителей Литвы: у некоторых доходы снизились больше чем на 150 евро (82)

По словам экономистов, несмотря на кризисный год,...

Эксперты представили правительству 4 сценария карантина в Литве (14)

Представители независимой группы экспертов в...

В Литве диагностированы 1510 новых случаев коронавируса, скончались 27 человек (3)

В Литве за минувшие сутки диагностированы 1510 новых...

Науседа: санкции в отношении Беларуси не должны ухудшить положение граждан Литвы (21)

Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что...