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По данным Национального центра общественного здравоохранения на 9 ч. 19 сентября, за прошедшие сутки в Литве диагностировали 99 случаев коронавируса.
Всего в Литве подтверждено: 3664 случая коронавируса
Количество больных: 1363
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