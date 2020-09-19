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По данным Национального центра общественного здравоохранения на 9 ч. 19 сентября, за прошедшие сутки в Литве диагностировали 99 случаев коронавируса.
Koronaviruso tyrimas
Koronaviruso tyrimas
© Stop kadras

Всего в Литве подтверждено: 3664 случая коронавируса

Количество больных: 1363

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