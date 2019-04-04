В этом году в Литве диагностировали 397 случаев заболевания корью, это на 100 больше, чем неделю назад.
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Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ) 4 апреля сообщил, что 86 случаев заболевания диагностировали у детей, 311 – у взрослых. Больше всего заболевших в Каунасском округе (260).

Случаи заболевания корью в Литве участили с ноября 2018 года. Тогда в Висагинасе заболели около 30 человек. С января количество заболевших корью стало расти. До ноября 2018 года в Литве корью болели 2 человека.

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На сегодняшний день больше всего случаев заболевания корью зафиксировано на Мадагаскаре (68 000) и в Украине (больше 21 000). Специалисты призывают жителей, которые выезжают за границу, сделать прививки от кори.

По данным ВОЗ, до начала вакцинации от кори в 1980 году, в мире ежегодно фиксировали 2,6 млн. смертей от кори. В прошлом году во всем мире от кори скончались 110 000 человек.

Чаще всего от кори умирают дети до 5 лет.

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