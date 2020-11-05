aA
Минздрав Литвы сообщает, что в Литве за прошедшие сутки подтвердили 999 новых случаев коронавируса, скончались 4 человека.
Всего зарегистрирован: 19 091 случай
Болеют: 13 557
За последние сутки новых: 999
Скончались: 186
Больные, которые скончались по иным причинам: 63
Выздоровели: 5285
В изоляции находятся: 36 164
С 1 июня зарегистрировано 417 привозных случаев.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Премьер Литвы: после трех недель или ужесточение ограничений, или послабления (18)
В среду правительство Литвы приняло решение о...
Предупреждение: с 1990 по 2019 год в Литве количество жителей сократилось на миллион, общество быстро стареет (38)
Поскольку литовское общество стареет в два раза...
В Литве диагностировано 999 случаев коронавируса, скончались 4 человека (5)
Минздрав Литвы сообщает, что в Литве за прошедшие...
На участке известного предпринимателя не останется ни леса, ни реки (20)
Неравнодушные жители, увидев, что происходит у реки...
Главный эпидемиолог Литвы: если карантин не поможет, могут быть приняты еще более жесткие меры (40)
Более жесткие ограничения могли быть введены раньше,...