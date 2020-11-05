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Минздрав Литвы сообщает, что в Литве за прошедшие сутки подтвердили 999 новых случаев коронавируса, скончались 4 человека.
В Литве диагностировано 999 случаев коронавируса, скончались 4 человека
© Reuters / Scanpix

Всего зарегистрирован: 19 091 случай

Болеют: 13 557

За последние сутки новых: 999

Скончались: 186

Больные, которые скончались по иным причинам: 63

Выздоровели: 5285

В изоляции находятся: 36 164

С 1 июня зарегистрировано 417 привозных случаев.

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