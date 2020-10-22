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За минувшие сутки в Литве диагностировано 424 новых случая коронавируса и 5 смертей.
В Литве диагностировано 424 новых случая коронавируса и 5 смертей
© Tomas Preikša

По данным Национального центра общественного здравоохранения на 9 ч. 22 октября:

Всего в Литве подтверждено: 8663
Болеют: 4727
За минувшие сутки установили: 424
Скончались: 125
Больные, которые умерли по другим причинам: 38
Выздоровели: 3773
В изоляции находятся: 31 575

С 1 июня зафиксированы 366 привозных случаев.

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