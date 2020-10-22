В Литве диагностировано 424 новых случая коронавируса и 5 смертей

По данным Национального центра общественного здравоохранения на 9 ч. 22 октября:

Всего в Литве подтверждено: 8663

Болеют: 4727

За минувшие сутки установили: 424

Скончались: 125

Больные, которые умерли по другим причинам: 38

Выздоровели: 3773

В изоляции находятся: 31 575

С 1 июня зафиксированы 366 привозных случаев.