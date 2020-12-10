Всего в Литве диагностировано: 83 883

За минувшие сутки скончались: 31

Всего скончались: 735

Больные, скончавшиеся по иным причинам: 365

За сутки выздоровели: 1220

Выздоровели: 47 810

За сутки проверили: 13 024 проб

Всего за время пандемии проверили: 1 372 990 проб