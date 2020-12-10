aA
В Литве за минувшие сутки диагностировано 3330 новых случаев коронавируса и 31 смерть.
Koronaviruso testas
Koronaviruso testas
© PA / Scanpix

Всего в Литве диагностировано: 83 883

За минувшие сутки скончались: 31

Всего скончались: 735

Больные, скончавшиеся по иным причинам: 365

За сутки выздоровели: 1220

Выздоровели: 47 810

За сутки проверили: 13 024 проб

Всего за время пандемии проверили: 1 372 990 проб

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Президентская служба: первая вакцина от коронавируса в Литве появится в конце декабря (19)

Старший советник президента Литвы Аста Скайсгирите...

НЦОЗ объясняет, как считают дни изоляции живущим вместе детям и их родителям (6)

Национальный центр общественного здравоохранения...

ВРИО главы Минздрава Литвы о кризисе: локальные карантины были ошибкой (64)

ВРИО главы Минздрава Литвы Аурелиюс Верига сказал,...

Уровень заболевания коронавирусом в этом городе в 1,5 раза выше среднего по Литве: жители не называют контакты (12)

В среду в Литве был зафиксирован очередной антирекорд -...

Шимоните: возможно, придется принять самые жесткие меры, какие только возможны (140)

В среду назначенная премьер-министр Литвы Ингрида...

TOP новостей

Литовская полиция: на несоблюдающих правила карантина могут жаловаться соседи (18)

В среду в Литве в силу вступили ужесточенные правила...

Самая молодая жертва коронавируса в Литве была младше 30 лет (11)

Коронавирус в Литве унес жизнь человека младше 30 лет. 10...

ВРИО главы Минздрава Литвы о кризисе: локальные карантины были ошибкой (64)

ВРИО главы Минздрава Литвы Аурелиюс Верига сказал,...

Ужесточенный карантин горожан не пугает: ждут новых ограничений и просят поспешить

В среду в Литве вступили в силу ограничения, введенные...

В Литве диагностировано 3330 новых случаев коронавируса и 31 смерть (44)

В Литве за минувшие сутки диагностировано 3330 новых...