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В Литве за минувшие сутки диагностировано 3330 новых случаев коронавируса и 31 смерть.
Всего в Литве диагностировано: 83 883
За минувшие сутки скончались: 31
Всего скончались: 735
Больные, скончавшиеся по иным причинам: 365
За сутки выздоровели: 1220
Выздоровели: 47 810
За сутки проверили: 13 024 проб
Всего за время пандемии проверили: 1 372 990 проб
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