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В Литве за минувшие сутки диагностировано 3303 новых случая коронавируса и 27 смертей.
В Литве диагностировано 3303 новых случая коронавируса и 27 смертей
© Zuma Press / Scanpix

Всего в Литве диагностировано: 90 252

За минувшие сутки скончались: 27

Всего скончались: 791

Больные, скончавшиеся по иным причинам: 394

За сутки выздоровели: 2509

Выздоровели: 38 768

До сих пор болеют: 50 300

За сутки проверили: 13 428 проб

Всего за время пандемии проверили: 1 403 151 проб

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