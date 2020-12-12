В Литве диагностировано 3303 новых случая коронавируса и 27 смертей

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В Литве за минувшие сутки диагностировано 3303 новых случая коронавируса и 27 смертей.
Всего в Литве диагностировано: 90 252
За минувшие сутки скончались: 27
Всего скончались: 791
Больные, скончавшиеся по иным причинам: 394
За сутки выздоровели: 2509
Выздоровели: 38 768
До сих пор болеют: 50 300
За сутки проверили: 13 428 проб
Всего за время пандемии проверили: 1 403 151 проб
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