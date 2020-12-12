В Литве диагностировано 3303 новых случая коронавируса и 27 смертей

Всего в Литве диагностировано: 90 252

За минувшие сутки скончались: 27

Всего скончались: 791

Больные, скончавшиеся по иным причинам: 394

За сутки выздоровели: 2509

Выздоровели: 38 768

До сих пор болеют: 50 300

За сутки проверили: 13 428 проб

Всего за время пандемии проверили: 1 403 151 проб