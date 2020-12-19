В Литве диагностировано 3219 новых случаев коронавируса и 33 смерти

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В Литве за минувшие сутки диагностировано 3219 новых случаев коронавируса и 33 смерти.
Всего в Литве диагностировано: 109 492
За минувшие сутки скончались: 33
Всего скончались: 1005
Больные, скончавшиеся по иным причинам: 507
За сутки выздоровели: 1368
Выздоровели: 50 587
До сих пор болеют: 57 330
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