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В Литве за минувшие сутки диагностировано 3219 новых случаев коронавируса и 33 смерти.
В Литве диагностировано 3219 новых случаев коронавируса и 33 смерти
© Vidmantas Balkūnas

Всего в Литве диагностировано: 109 492

За минувшие сутки скончались: 33

Всего скончались: 1005

Больные, скончавшиеся по иным причинам: 507

За сутки выздоровели: 1368

Выздоровели: 50 587

До сих пор болеют: 57 330

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