В Литве диагностировано 3219 новых случаев коронавируса и 33 смерти

Всего в Литве диагностировано: 109 492

За минувшие сутки скончались: 33

Всего скончались: 1005

Больные, скончавшиеся по иным причинам: 507

За сутки выздоровели: 1368

Выздоровели: 50 587

До сих пор болеют: 57 330