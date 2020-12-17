Всего в Литве диагностировано: 103 280

За минувшие сутки скончались: 30

Всего скончались: 933

Больные, скончавшиеся по иным причинам: 464

За сутки выздоровели: 1669

Выздоровели: 56 518

До сих пор болеют: 45 113

За сутки проверили: 11 862 пробы

Всего за время пандемии проверили: 1 461 923.