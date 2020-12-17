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В Литве за минувшие сутки диагностировано 3159 новых случаев коронавируса и 30 смертей.
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Всего в Литве диагностировано: 103 280

За минувшие сутки скончались: 30

Всего скончались: 933

Больные, скончавшиеся по иным причинам: 464

За сутки выздоровели: 1669

Выздоровели: 56 518

До сих пор болеют: 45 113

За сутки проверили: 11 862 пробы

Всего за время пандемии проверили: 1 461 923.

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