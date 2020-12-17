aA
В Литве за минувшие сутки диагностировано 3159 новых случаев коронавируса и 30 смертей.
Всего в Литве диагностировано: 103 280
За минувшие сутки скончались: 30
Всего скончались: 933
Больные, скончавшиеся по иным причинам: 464
За сутки выздоровели: 1669
Выздоровели: 56 518
До сих пор болеют: 45 113
За сутки проверили: 11 862 пробы
Всего за время пандемии проверили: 1 461 923.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Премьер-министр Литвы: если жители на Рождество будут обходить ограничения, в январе ждет еще одна волна (55)
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что...
Ландсбергис: если карантин не будет соблюдаться, будет введено чрезвычайное положение (34)
Председатель правящей партии консерваторов Габриэлюс...
Премьер-министр Литвы: если люди по-прежнему будут активно передвигаться, введем комендантский час (7)
Если люди по-прежнему будут активно передвигаться,...
Спикер парламента Литвы: в случае необходимости введем режим чрезвычайного положения Сквернялис удивлен (4)
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис...
Премьер Литвы: если жители будут собираться в торговых центрах придется принимать меры (10)
В ответ на критику в связи с закрытием...