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В Литве за минувшие сутки диагностировано 3128 новых случаев коронавируса и 31 смерть.
В Литве диагностировано 3128 новых случаев коронавируса и 31 смерть
© DELFI / Andrius Ufartas

Всего в Литве диагностировано: 80 556

За минувшие сутки скончались: 31

Всего скончались: 704

Больные, скончавшиеся по иным причинам: 348

За сутки выздоровели: 1171

Выздоровели: 33 708

Болеют: 45 798

За сутки проверили: 11729 проб

Всего за время пандемии проверили: 1 357 723 пробы

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