Всего в Литве диагностировано: 86 949 За минувшие сутки скончались: 29 Всего скончались: 764 Больные, скончавшиеся по иным причинам: 391 За сутки выздоровели: 1117 Выздоровели: 49 628 За сутки проверили: 12 059 проб Всего за время пандемии проверили: 1 387 528 проб

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Скопировать ссылку В Литве диагностировано 3067 новых случаев коронавируса и 29 смертей Ссылка скопирована



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