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В Литве за минувшие сутки диагностировано 3067 новых случаев коронавируса и 29 смертей.
Karantinas Niujorke
Karantinas Niujorke
© AFP / Scanpix

Всего в Литве диагностировано: 86 949

За минувшие сутки скончались: 29

Всего скончались: 764

Больные, скончавшиеся по иным причинам: 391

За сутки выздоровели: 1117

Выздоровели: 49 628

За сутки проверили: 12 059 проб

Всего за время пандемии проверили: 1 387 528 проб

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