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В Литве за минувшие сутки диагностировано 3067 новых случаев коронавируса и 29 смертей.
Всего в Литве диагностировано: 86 949
За минувшие сутки скончались: 29
Всего скончались: 764
Больные, скончавшиеся по иным причинам: 391
За сутки выздоровели: 1117
Выздоровели: 49 628
За сутки проверили: 12 059 проб
Всего за время пандемии проверили: 1 387 528 проб
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