В Литве диагностировано 2339 новых случаев коронавируса, скончались 22 человека

С начала пандемии коронавирусом в Литве заразились 56 095 человек, 41 897 – еще болеют, 13 514 – выздоровели.

От коронавируса в Литве скончался 471 человек, по иным причинам умерли еще 213 больных.

С 25 ноября Департамент статистики в Литве стал основным источником информации о коронавирусе.