В Литве диагностировано 2339 новых случаев коронавируса, скончались 22 человека

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За последние сутки в Литве диагностировано 2339 новых случаев COVID-19, скончались 22 человека, информирует Департамент статистики.
С начала пандемии коронавирусом в Литве заразились 56 095 человек, 41 897 – еще болеют, 13 514 – выздоровели.
От коронавируса в Литве скончался 471 человек, по иным причинам умерли еще 213 больных.
С 25 ноября Департамент статистики в Литве стал основным источником информации о коронавирусе.
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