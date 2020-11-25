По другим причинам скончались еще 19 заболевших.
С начала пандемии коронавирусом в Литве заразились 51 655 человек, 38 755 – еще болеют, 12 282 – выздоровели.
От коронавируса в Литве скончались 432 человека, по иным причинам умерли еще 186 больных.
С 25 ноября Департмент статистики в Литве стал основным источником информации о коронавирусе.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Все данные показывают – пандемия в Литве на спад не идет: если ничего не изменится, будут говорить о комендантском часе (49)
Литва во второй раз ввела карантин больше двух недель...
Президент Литвы назначил Шимоните премьер-министром (7)
Президент Литвы Гитанас Науседа в среду подписал...
В Литве диагностировано 2289 новых случаев коронавируса (38)
За последние сутки в Литве диагностировано 2289 новых...
"Содра": средняя зарплата "на руки" в Литве увеличилась до 900 евро (19)
В период между двумя карантинами – в третьем квартале...
Идея налогообложения работающих на дому не нашла поддержки: один день стоил бы 3 евро (14)
Работающие из дома работники экономят на обеде, поездке...