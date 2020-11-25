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За последние сутки в Литве диагностировано 2289 новых случаев COVID-19, скончались 23 человека, информирует Департамент статистики.
В Литве диагностировано 2289 новых случаев коронавируса
© DELFI / Domantas Pipas

По другим причинам скончались еще 19 заболевших.

С начала пандемии коронавирусом в Литве заразились 51 655 человек, 38 755 – еще болеют, 12 282 – выздоровели.

От коронавируса в Литве скончались 432 человека, по иным причинам умерли еще 186 больных.

С 25 ноября Департмент статистики в Литве стал основным источником информации о коронавирусе.

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