Всего в Литве диагностировано: 114 487

За минувшие сутки скончались: 20

Всего скончались: 1039

Больные, скончавшиеся по иным причинам: 518

За сутки выздоровели: 116

Выздоровели: 50 863

До сих пор болеют: 62 067

За сутки проверено 5780 образцов

Всего за весь период сделано 1 564 194 теста