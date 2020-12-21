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В Литве за минувшие сутки диагностировано 2130 новых случаев коронавируса и 20 смертей.
Mobilusis punktas Panevėžyje
Mobilusis punktas Panevėžyje
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Всего в Литве диагностировано: 114 487

За минувшие сутки скончались: 20

Всего скончались: 1039

Больные, скончавшиеся по иным причинам: 518

За сутки выздоровели: 116

Выздоровели: 50 863

До сих пор болеют: 62 067

За сутки проверено 5780 образцов

Всего за весь период сделано 1 564 194 теста

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