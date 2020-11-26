aA
За последние сутки в Литве диагностировано 2104 новых случая COVID-19, скончались 17 человек, информирует Департамент статистики.
В Литве диагностировано 2104 новых случая коронавируса, скончались 17 человек
© DELFI / Domantas Pipas

По другим причинам скончались еще 8 заболевших.

С начала пандемии коронавирусом в Литве заразились 53 757 человек, 40 459 – еще болеют, 12 655 – выздоровели.

От коронавируса в Литве скончались 449 человек, по иным причинам умерли еще 194 больных.

С 25 ноября Департамент статистики в Литве стал основным источником информации о коронавирусе.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Глава Минздрава: комендантский час нужен не по ночам, а в выходные (54)

ВРИО главы Минздрава Литвы Аурелиюс Верига в четверг...

ВОЗ выявила рекордный рост числа заражений коронавирусом за неделю (4)

Всемирная организация здравоохранения ( ВОЗ ) выявила...

Правительство Литвы продлило карантин до 17 декабря (78)

Уходящее правительство Литвы 25 ноября продлило...

Глава Минздрава Литвы: карантин не действует так, как хотелось бы (34)

Временно исполняющий обязанности министра...

Спикер парламента Литвы: ситуация с самоизоляцией депутатов ненормальная (11)

Спикер парламента Литвы Виктория Чмилите-Нильсен...

TOP новостей

Распространение Covid-19 в Литве – необязательно последствие безответственности: изменился и сам вирус (9)

Ученые уже не сомневаются, что за время своего...

Глава Минздрава: комендантский час нужен не по ночам, а в выходные (54)

ВРИО главы Минздрава Литвы Аурелиюс Верига в четверг...

Жители Литвы раскупают недвижимость, специалисты говорят о первых признаках пузыря цен на рынке (4)

Если количество сделок на рынке недвижимости в начале...

В Литве диагностировано 2104 новых случая коронавируса, скончались 17 человек (9)

За последние сутки в Литве диагностировано 2104 новых...

Администрация президента: кандидат в министры юстиции – смелая и решительная

Кандидат в министры юстиции Литвы Эвелина...

|Maža didelių žinių kaina