В Литве диагностировано 2104 новых случая коронавируса, скончались 17 человек

По другим причинам скончались еще 8 заболевших.

С начала пандемии коронавирусом в Литве заразились 53 757 человек, 40 459 – еще болеют, 12 655 – выздоровели.

От коронавируса в Литве скончались 449 человек, по иным причинам умерли еще 194 больных.

С 25 ноября Департамент статистики в Литве стал основным источником информации о коронавирусе.