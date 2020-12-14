В Литве диагностировано 1919 новых случаев коронавируса и 10 смертей

Всего в Литве диагностировано: 95 021

За минувшие сутки скончались: 10

Всего скончались: 825

Больные, скончавшиеся по иным причинам: 403

За сутки выздоровели: 42

Выздоровели: 38 957

До сих пор болеют: 54 836

За сутки проверили: 4483 пробы

Всего за время пандемии проверили: 1 421 759 проб