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В Литве за минувшие сутки диагностировано 1919 новых случая коронавируса и 10 смертей.
В Литве диагностировано 1919 новых случаев коронавируса и 10 смертей
© Sipa / Scanpix

Всего в Литве диагностировано: 95 021

За минувшие сутки скончались: 10

Всего скончались: 825

Больные, скончавшиеся по иным причинам: 403

За сутки выздоровели: 42

Выздоровели: 38 957

До сих пор болеют: 54 836

За сутки проверили: 4483 пробы

Всего за время пандемии проверили: 1 421 759 проб

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