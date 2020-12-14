В Литве диагностировано 1919 новых случаев коронавируса и 10 смертей

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В Литве за минувшие сутки диагностировано 1919 новых случая коронавируса и 10 смертей.
Всего в Литве диагностировано: 95 021
За минувшие сутки скончались: 10
Всего скончались: 825
Больные, скончавшиеся по иным причинам: 403
За сутки выздоровели: 42
Выздоровели: 38 957
До сих пор болеют: 54 836
За сутки проверили: 4483 пробы
Всего за время пандемии проверили: 1 421 759 проб
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