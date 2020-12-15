В Литве диагностировано 1432 новых случая коронавируса и 38 смертей

Всего в Литве диагностировано: 96 452

За минувшие сутки скончались: 38

Всего скончались: 863

Больные, скончавшиеся по иным причинам: 423

За сутки выздоровели: 2591

Выздоровели: 41 665

До сих пор болеют: 53 501

За сутки проверили: 8377 проб

Всего за время пандемии проверили: 1 430 715 проб