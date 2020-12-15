В Литве диагностировано 1432 новых случая коронавируса и 38 смертей

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В Литве за минувшие сутки диагностировано 1432 новых случая коронавируса и 38 смертей.
Всего в Литве диагностировано: 96 452
За минувшие сутки скончались: 38
Всего скончались: 863
Больные, скончавшиеся по иным причинам: 423
За сутки выздоровели: 2591
Выздоровели: 41 665
До сих пор болеют: 53 501
За сутки проверили: 8377 проб
Всего за время пандемии проверили: 1 430 715 проб
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