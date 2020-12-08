В Литве диагностировано 1388 новых случаев коронавируса и 36 смертей

Всего в Литве диагностировано: 77 426

За минувшие сутки скончались: 36

Всего скончались: 673

Больные, скончавшиеся по иным причинам: 336

За сутки выздоровели: 1813

Выздоровели: 32 399

Болеют: 44 020

За сутки проверили: 7045 проб

Всего за время пандемии проверили: 1 343 964 пробы