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В Литве за минувшие сутки диагностировано 1388 новых случаев коронавируса и 36 смертей.
В Литве диагностировано 1388 новых случаев коронавируса и 36 смертей
© DELFI / Andrius Ufartas

Всего в Литве диагностировано: 77 426

За минувшие сутки скончались: 36

Всего скончались: 673

Больные, скончавшиеся по иным причинам: 336

За сутки выздоровели: 1813

Выздоровели: 32 399

Болеют: 44 020

За сутки проверили: 7045 проб

Всего за время пандемии проверили: 1 343 964 пробы

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