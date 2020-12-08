В Литве диагностировано 1388 новых случаев коронавируса и 36 смертей

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В Литве за минувшие сутки диагностировано 1388 новых случаев коронавируса и 36 смертей.
Всего в Литве диагностировано: 77 426
За минувшие сутки скончались: 36
Всего скончались: 673
Больные, скончавшиеся по иным причинам: 336
За сутки выздоровели: 1813
Выздоровели: 32 399
Болеют: 44 020
За сутки проверили: 7045 проб
Всего за время пандемии проверили: 1 343 964 пробы
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