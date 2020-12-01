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За последние сутки в Литве диагностировано 1187 новых случаев COVID-19, скончались 19 человек, информирует Департамент статистики.
В Литве диагностировано 1187 новых случаев коронавируса, скончались 19 человек
© DELFI / Andrius Ufartas

С начала пандемии коронавирусом в Литве заразились 62 515 человек, 46 665 – еще болеют, 15 077 – выздоровели.

От коронавируса в Литве скончались 519 человек, по иным причинам умер еще 254 больных.

За прошедшие сутки проверили 7476 тестов на коронавирус. За весь период проверено 1 264 577 тестов на коронавирус.

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