С начала пандемии коронавирусом в Литве заразились 61 325 человек, 46 378 – еще болеют, 14 211 – выздоровели.

От коронавируса в Литве скончались 505 человек, по иным причинам умер еще 231 больной.

За прошедшие сутки проверили 4405 тестов на коронавирус. За весь период проверено 1 1256 380 тестов на коронавирус.