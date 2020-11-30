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За последние сутки в Литве диагностировано 1136 новых случаев COVID-19, скончались 13 человек, информирует Департамент статистики.
С начала пандемии коронавирусом в Литве заразились 61 325 человек, 46 378 – еще болеют, 14 211 – выздоровели.
От коронавируса в Литве скончались 505 человек, по иным причинам умер еще 231 больной.
За прошедшие сутки проверили 4405 тестов на коронавирус. За весь период проверено 1 1256 380 тестов на коронавирус.
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