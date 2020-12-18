В Литве диагностирован 3181 новый случай коронавируса и 39 смертей

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В Литве за минувшие сутки диагностирован 3181 новый случай коронавируса и 39 смертей.
Всего в Литве диагностировано: 106 210
За минувшие сутки скончались: 39
Всего скончались: 972
Больные, скончавшиеся по иным причинам: 490
За сутки выздоровели: 1368
Выздоровели: 46 560
До сих пор болеют: 58 188
За сутки проверили: 12 595 проб
Всего за время пандемии проверили: 1 476 643
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