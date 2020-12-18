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В Литве за минувшие сутки диагностирован 3181 новый случай коронавируса и 39 смертей.
В Литве диагностирован 3181 новый случай коронавируса и 39 смертей
© DELFI / Domantas Pipas

Всего в Литве диагностировано: 106 210

За минувшие сутки скончались: 39

Всего скончались: 972

Больные, скончавшиеся по иным причинам: 490

За сутки выздоровели: 1368

Выздоровели: 46 560

До сих пор болеют: 58 188

За сутки проверили: 12 595 проб

Всего за время пандемии проверили: 1 476 643

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