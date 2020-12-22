В Литве диагностирован 1871 новый случай коронавируса и 54 смерти

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В Литве за минувшие сутки диагностирован 1871 новый случай коронавируса и 54 смерти.
Всего в Литве диагностировано: 116 358
За минувшие сутки скончались: 54
Всего скончались: 1093
Больные, скончавшиеся по иным причинам: 554
За сутки выздоровели: 3019
Выздоровели: 54 197
До сих пор болеют: 60 514
За сутки проверено 8377 образцов
Всего за весь период сделано 1 524 304 теста
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