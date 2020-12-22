В Литве диагностирован 1871 новый случай коронавируса и 54 смерти

Всего в Литве диагностировано: 116 358

За минувшие сутки скончались: 54

Всего скончались: 1093

Больные, скончавшиеся по иным причинам: 554

За сутки выздоровели: 3019

Выздоровели: 54 197

До сих пор болеют: 60 514

За сутки проверено 8377 образцов

Всего за весь период сделано 1 524 304 теста