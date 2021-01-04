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В Литве за минувшие сутки диагностирован 1361 новый случай коронавируса, скончались 25 человек, сообщает Департамент статистики.
В Литве диагностирован 1361 новый случай коронавируса, скончались 25 человек
© Vidmantas Balkūnas

За прошедшие сутки диагностирован: 1361

Всего в Литве диагностировано: 147 997

За минувшие сутки скончались: 25

Всего от ковид скончались: 1950

По другим причинам скончались: (уточняется)

За минувшие сутки выздоровели: 425

Всего выздоровели: 77 832

До сих пор болеют: 67 648

За сутки проверено: 4950 тестов

Всего проверено: 1 657 248

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