В Литве диагностирован 1361 новый случай коронавируса, скончались 25 человек

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В Литве за минувшие сутки диагностирован 1361 новый случай коронавируса, скончались 25 человек, сообщает Департамент статистики.
За прошедшие сутки диагностирован: 1361
Всего в Литве диагностировано: 147 997
За минувшие сутки скончались: 25
Всего от ковид скончались: 1950
По другим причинам скончались: (уточняется)
За минувшие сутки выздоровели: 425
Всего выздоровели: 77 832
До сих пор болеют: 67 648
За сутки проверено: 4950 тестов
Всего проверено: 1 657 248
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