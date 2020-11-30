aA
За последние сутки в Литве диагностирован 1136 новых случаев COVID-19, скончались 13 человек, информирует Департамент статистики.
С начала пандемии коронавирусом в Литве заразились 61 325 человек, 46 378 – еще болеют, 14 211 – выздоровели.
От коронавируса в Литве скончались 505 человек, по иным причинам умер еще 231 больной.
За прошедшие сутки проверили 4405 тестов на коронавирус. За весь период проверено 1 1256 380 тестов на коронавирус.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
ВРИО главы Минздрава отмечает нехорошие знаки: это объясняет ухудшение положения (6)
ВРИО главы Минздрава Аурелиюс Верига назвал безумием...
В Кедайняйской больнице положение критическое: тела умерших складывают прямо на полу
Кедайняй в Литве стал эпицентром коронавируса ....
Эмигранты посылают в Литву меньше денег: в этом году сумма переводов может быть в три раза меньше (39)
Несмотря на то, что раньше эмигранты ежегодно присылали...
"Народный опрос": подавляющее большинство белорусов уверено, что Лукашенко уйдет к Новому году (2)
" Народный опрос " - независимый проект по изучению...
МИД Литвы предлагает бесплатно выдавать визы преследуемым режимом белорусам (98)
Министерство иностранных дел Литвы предлагает...