В Литве диагностировали еще 16 случаев коронавируса

5 новых случаев диагностировали в Вильнюсе, в их числе три случая местного заражения - это работник Вильнюсского отделения бюро здравоохранения и врач из Семейной клиники Сантаришкес и человек, который заразился от вернувшихся из Германии родственников. Собирают информацию о двоих заболевших, которые сдавали анализы в мобильном пункте.

8 случаев установлены в Каунасе. Это люди, вернувшиеся из Норвегии и Австрии, а пара среднего возраста заразилась от вернувшегося из Великобритании сына. Еще три анализа были взяты в мобильном пункте, данные по ним уточняются.

3 случая установлены в Клайпеде - 1 человек приехал из Великобритании, два других заразились в Литве - оба врачи.

Напомним, что если у вас появились какие-либо симптомы, напоминающие симптомы гриппа – температура, кашель, тяжелое дыхания – и если вы перед этим были за границей (в течение 14 последних дней) или контактировали с человеком, у которого диагностировали или подозревают коронавирус, надо звонить по номеру 1808.

Минздрав призывает жителей выполнять требования и рекомендации врачей и министерства, а именно - максимально избегать скопления людей, если есть возможность, работать из дома, при живом общении соблюдать дистанцию, тщательно мыть и дезинфицировать руки, протирать поверхности. Если появились симптомы болезни, сразу же обращаться к врачу, самим в больницу ехать нельзя.