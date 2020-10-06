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За минувшие сутки в Литве диагностировали 81 новый случай коронавируса и 5 смертей.
В Литве диагностировали 81 новый случай коронавируса и 5 смертей
© Tomas Preikša

Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ) в 9 ч. 6 октября сообщил, что в Литве:

В общей сложности установлено 5366 случаев коронавируса
Болеют: 2700
За последние сутки установили: 81 новый случай
Коронавирус унес жизни: 99 человек
По другим причинам скончался: 21
Выздоровели: 2546
В изоляции находятся: 29 895

С 1 июня зафиксированы 288 привозных случаев.

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