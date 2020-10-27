В Литве диагностировали 413 новых случаев коронавируса и 5 смертей

Всего больных: 11 362

Болеют: 6844

Новые за последние сутки: 413

Скончались: 141

Больные, которые умерли по другой причине: 48

Выздоровели: 4329

В изоляции находятся: 27714

С 1 июня зафиксирован 391 привозной случай коронавируса.