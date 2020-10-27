В Литве диагностировали 413 новых случаев коронавируса и 5 смертей

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По данным Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) на 12 ч. 27 октября за последние сутки в Литве установили 413 новых случаев коронавируса.
Всего больных: 11 362
Болеют: 6844
Новые за последние сутки: 413
Скончались: 141
Больные, которые умерли по другой причине: 48
Выздоровели: 4329
В изоляции находятся: 27714
С 1 июня зафиксирован 391 привозной случай коронавируса.
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