С этим по сути согласны как лидер правящего Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис, так и глава Союза отечества-Христианских демократов Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Только они по-разному видят проблемы и соответственно их решения. Лидер консерваторов считает, что главная причина - это близкая "крестьянам" глава ГИК Лаура Матийошайтите, поэтому ее должен сменить авторитетный в обществе человек.

Лидер "крестьян" Карбаускис уверяет, что Матийошайтите тут ни при чем, а проблема в составе комитета, поэтому ее надо деполитизировать.

Он пообещал заняться вопросом ГИК вместе с другими главами страны и политиками после того, как ГИК 22 марта примет решение по делу политической рекламы "крестьян".

Карбаускис подозревает, что теперешняя шумиха нужна, чтобы устранить от принятия решения нейтральных людей. По его оценке, это Матийошайтите и Винцентас Воболявичюс. Лидер "крестьян" считает ошибкой тот факт, что эту организацию не деполитизировали.

Он считает, что ситуацию должны разрешить политики и сам ГИК. По мнению Карбаускиса партийные члены ГИК должны сами уйти в отставку, чтобы можно было сформировать деполитизированный ГИК.

Лидер консерваторов Ландсбергис считает, что затягивание с решением проблемы ГИК приведет к параличу деятельности комитета.

"Риск большой, поэтому мы, члены оппозиционных фракций, вчера собирались на дискуссию, говорили, что надо обратить внимание спикера, призвать его решать этот кризис, поскольку это представляет угрозу для нашей демократической системы и подрывом доверия к избирательной системе", – сказал лидер консерваторов.

"Надо не забывать, что нынешний председатель ГИК Матийошайтите -

непартийная, мы видим, что бывает, когда Agrokoncernas и поддерживаемая им партия перенимает госведомство и склоняет непартийных (через посты, какие-то закулисные соглашения) на свою сторону. Это компрометирует и человека и всю организацию", – сказал Ландсбергис, объясняя, почему он выступает против деполитизации ГИК.

Он заметил, что наличие в составе ГИК партийных людей по крайней мере позволяет знать, что там происходит.

Ландсбергис считает, что проблему решила бы отставка Матийошайтите. В противном случае, считает он, ГИК грозит кризис.

Профессор университета им. Миколаса Рёмериса Витаутас Синкявичюс сказал, что из доступной в общественном пространстве информации напрашивается вывод, что ГИК не хватает элементарных навыков управления. Он отметил, что все решения ГИК должны приниматься на заседаниях путем голосования.

Ведь если ГИК будут подозревать в принятии незаконных решений, как можно будет доверять этому органу в процессе выборов - при подсчете голосов, рассмотрении нарушений?

"Комиссия – и председатель, и все члены, должны вести себя так, чтобы в обществе не было никаких сомнений в нейтральности и объективности. По тому, что происходит сейчас, есть основания сомневаться в объективности председателя, ее способности выполнять свой долг", – заметил Синкявичюс, напомнив, что по закону, ГИК - независимое ведомство, которое служит обществу.

Напомним, что представители оппозиционных фракций обратились к спикеру парламента Викторасу Пранцкетису с просьбой оценить деятельность председателя Главизбиркома Лауры Матийошайтите и призвать ее покинуть занимаемый пост.

Члены оппозиционных фракций обратили внимание на информацию о том, что Матийошайтите до сих пор не представила на рассмотрение Главизбиркому подготовленные в июне выводы. В них, кроме прочего, рассматривался вопрос, можно ли рассматривать сериал "Найсяйское лето" политической рекламой. В выводах сказано, что в сериале нет признаков политической рекламы. Кроме того, комиссии на утверждение не передан бюджет ГИК.

Парламентский Комитет права и правопорядка признал, что председатель ГИК не может нарушать закон и не представлять на утверждение бюджет. Тут, по мнению оппозиции, Матийошайтите превысила свои полномочия.