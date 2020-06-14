Цель минуты молчания - не только вспомнить о погибших, но и объединить людей во имя общей идеи. Минута молчания начнется 14 июня в 11.59 ч., ее поддержат граждане Литвы во всем мире.

Первая минута молчания была объявлена 13 февраля 1912 г. в Португалии - тогда 10-минутным молчанием почтили память бразильского дипломата Жозе Мария да Силва Параньоса. В том же году минутой молчания почтили память погибших пассажиров и команды "Титаника".

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Этнолог, доцент университета им. Витаутаса Великого Арунас Вайцекаускас сказал, что минуту молчания можно возвести к древним обрядовым традициям, когда в Сочельник или во время Страстной пятницы соблюдали тишину.

Согласно подсчетам, от советских репрессий пострадали около 300 000 жителей Литвы, они были сосланы в Сибирь или в лагеря.

"Всеобщая минута молчания - самый простой способ почтения памяти этих людей. Это доступно каждому. Тут не нужна никакая подготовка, регистрация, покупка билета – надо лишь минуту подумать о наших соотечественниках, которые не вернулись домой. Мы надеемся, что в будущем эта минута молчания будет объединять граждан Литвы еще больше", – сказала глава проекта "Миссия Сибирь" Айсте Эйдукайтите.

В это время в торговых центрах Литвы будет выключена музыка.

Акция "Произнеси, услышь, запомни", во время которой читают имена ссыльных, в этом году перемещается в виртуальное пространство.

Эта акция начнется с 13.00 ч. и будет длиться сутки на платформе www.birzelio14.lt.

"Карантин никогда не был и не будет сильнее желания сохранить историю. Перенос акции "Произнести, услышь, запомни" в виртуальное пространство позволил принять в ней участие еще большему кругу людей со всего мира, а суть акции осталась прежней – показать обществу, что это не просто страница в учебнике. Это судьбы сотен тысяч людей, порой очень трагические", – сказала Эйдукайтите.

В акции будут участвовать литовцы из разных стран мира: США, Канады, Аргентины, Японии, Грузии, Греции, Нидерландов, Германии, Великобритании, Кипра и др.

За акцией с 13.00 ч. можно следить на сайте www.birzelio14.lt и на литовской версии Delfi.

Все желающие помочь проекту "Миссия Сибирь" могут пожертвовать деньги на сайте aukok.lt.