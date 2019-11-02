"Маргарин остается, только его состав меняется. Сейчас его состав будет лучше для нашего сердца. Большая часть производителей, которые еще не успели этого сделать, с 1 ноября должны менять практику", – сказала DELFI заведующая отдела питания Государственной продовольственно-ветеринарной службы Литвы (ГПВС) Илона Друлите.
По ее словам, больше всего трансжиров содержится в кондитерских изделиях.
"Люди называют эти конфеты шоколадными, но это не так.Также разная выпечка, торты, кремы. Как мы знаем, во многих случаях только из-за стоимости отказались от растительных жиров, сливочного масла, сливок, их заменяют. И сейчас, наверное, сохранятся эти жиры растительного происхождения, только трансжиров будет меньше" – заверила специалист.
На вопрос, значит ли это, что изменится и вкус любимого многими жителями Литвы печенья "Петушок" (Gaidelis), Друлите сказала, что это так.
"Конечно, изменится, как и продукция с разной начинкой. Эти трансжиры есть не только в начинке, но и в глазури, везде, где есть жиры. Эти жиры могут использоваться в выпечке. Это удобный продукт в пищевой промышленности, они есть в разных продуктах", – сказала специалист.
"Но указания на этикетках не изменятся. Например, в США недавно ввели маркировку – должны указывать количество трансжиров. В ЕС такого требования нет", – сказала она DELFI.
"Этот порядок касается всех продуктов, содержащих трансжиры – и литовских, и привозных", – прибавила Друлите.
За нарушение правила компаниям грозит штраф.
"Есть два способа контроля – путем проверки документов и фактической проверки", – подчеркнула специалист.
Минздрав Литвы отмечает, что это касается не только продуктов на прилавках магазинов, но и продуктов, которые получают клиенты общепита.
Ограниченное количество трансжиров, указанное в приказе, не распространяется на продукты, в которых они образуются естественным способом (в жирах говядины, баранины, козьего мяса). Большее содержание трансжиров допускается в обезжиренных продуктах, в которых общее количество жиров не превышает 3 г/100 г.
Глава Минздрава Аурелиюс Верига считает, что у компаний было достаточно времени для подготовки к новому порядку, поскольку он был принят два года назад.
Ограничение связано с трансжирами искусственного происхождения, которые получают в процессе гидрогенизации жидких жиров.
Такие жиры широко используют в пищевой промышленности, особенно в выпечке и кондитерских изделиях, в разной глазури, начинке, фаст-фуде, маргарине и т.д. Их использование не запрещено, но количества ограничены.
Несколько лет назад использование трансжиров было запрещено в детских садах и школах. В продуктах, которые отмечены знаком "замочная скважина" (Rakto skylutė), количество трансжиров было ограничено 5 лет назад.
Трансжиры производители добавляют в кондитерские изделия − конфеты, пирожные, шоколадную глазурь, крем, мороженное тесто и изделия из него и т.д. Кроме того, масло с трансжирами используют для приготовления картошки фри, попкорна и др.
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