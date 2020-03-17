В Литве действует карантин: какие требования распространяются на похороны

Сидячие места в похоронном бюро должны находится как минимум в 1 м друг от друга. Участники похорон должны соблюдать правила этикета при кашле и чихании (кашлять и чихать в одноразовую салфетку или в локоть согнутой руки), правила гигиены (сохранять безопасное расстояние, не подходить близко к другим людям, не участвовать в церемонии, если проявились признаки ОРВИ), гигиену рук (мыть руки теплой водой с мылом, если нет возможности вымыть руки, – использовать дезинфектор).
Люди, которые находятся на 14-дневном карантине после возвращения из-за границы, не должны принимать участие в церемонии.
В исключительных случаях, если речь идет о смерти очень близкого человека, такие люди могут участвовать в церемонии прощания, но должны быть соблюдены следующие условия:
У человека не должно быть явных и сильных симптомов острого-респираторного заболевания (ОРВИ) - температуры, кашля, тяжелого дыхания;
участие в церемонии должно быть согласовано со специалистами Национального центра общественного здравоохранения;
изолированные люди должны приехать в похоронное бюро на своем транспорте и согласовать этот приезд с работниками бюро;
такие люди должны входить в зал через отдельную дверь и не контактировать с другими участниками церемонии, они должны проститься с покойным перед самым выносом тела.
Поминки нельзя организовывать в кафе и ресторанах. Если поминки организуют дома, то на них должны присутствовать только самые близкие люди. На поминках не должно быть людей, находящихся в режиме самоизоляции.
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