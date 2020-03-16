УКАЗАНИЯ

* В Литву запрещен въезд иностранцев, за исключением лиц, которые доставляют необходимые товары, членов экипажей, членов семей граждан Литвы, лиц, у которых есть право на работу или вид на жительство в Литве, дипломатов, военных НАТО. До 23.59 ч. 18 марта через Литву могут транзитом ездить иностранцы. Ограничения на перевозку грузов не распространяются.

* Жителям Литвы запрещается покидать территорию страны, за исключением случаев, если они живут и работают за границей. В исключительных случаях разрешение на выезд можно получить у главы Службы охраны госграницы или уполномоченного лица. Перемещение внутри страны не ограничено.

* На границе действует 8 КПП, пересечь границу можно и в аэропортах, в порту.

* Все вернувшиеся из-за границы лица должны 14 дней провести в карантине.

* На две недели закрыты все все дошкольно-воспитательные и образовательные учреждения. Объявлены школьные каникулы, учебный процесс будет налажен дистанционно.

* Запрещена торговля в магазинах, которые не продают продовольственные товары. Открыты будут аптеки и ветеринарные магазины-аптеки, продовольственные рынки. В аптеках должны избегать прямого контакта с людьми.

* Запрещена деятельность кафе, баров, за исключением услуги доставки или приготовления еды на вынос.

* Запрещены все публичные мероприятия, как в помещении, так и на открытом пространстве.

* В Клайпедский порт запрещен доступ круизным судам.

* Госучреждения не должны предоставлять необязательные услуги.

* Запрещено проведение культурных, развлекательных, спортивных и др. мероприятий.

* Запрещены занятия в детских центрах занятости, в центрах для пожилых людей и инвалидов.

* Запрещено посещение пациентов в больницах, за исключением малолетних детей, если есть разрешение врача, детей и всех, кто живет в социальных учреждениях. Запрещены свидания в колониях.

* В обязательном порядке откладывают все плановые операции, за исключением обязательной медицинской помощи, консультации и другие необязательные мероприятия в учреждениях здравоохранения, включая прививки и лечение зубов.

* Запрещено предоставление СПА-услуг, реабилитационных услуг, если они не связаны с лечением, запрещена деятельность парикмахерских, салонов красоты, казино.

* Ограничен поток пассажиров в междугороднем транспорте, между пассажирами будет соблюдаться расстояние в 1 м, транспортные средства будут дезинфицировать. Те же рекомендации касаются общественного транспорта.

* Госсектор обязан обеспечить все необходимые и неотложные услуги, от ненужных можно отказаться. Это касается и частного сектора.

* Помещения гостиниц и другие подобные помещения могут использовать для изоляции людей, по договоренности с муниципальными поставщиками услуг.

* Врачей, резидентов могут привлекать к работе, независимо от того, кому они подчиняются.

РЕКОМЕНДАЦИИ

* Рекомендуют как в общественно, так и в частном секторе по мере возможности организовать работу на дому, за исключением случаев, когда это невозможно.

* Рекомендуют перейти на безналичный расчет.

* Всем религиозным общинам рекомендуют отказаться от проведения религиозных обрядов и собраний.

Карантин в Литве действует до 24 ч. 30 марта.