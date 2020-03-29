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Литовский оператор распределительных сетей ESO сообщает о росте количества поломок. Представитель ESO сказал, что проблемы произошли из-за неполадок на линии Litgrid.
На сайте ESO видно, что больше всего поломок было зарегистрировано в Таурагском, Каунасском и Шяуляйском округах. Поломки начали регистрировать с 12 ч.
Карту поломок можно найти здесь.
Представитель ESO сказал, что проблемы с ветром не были связаны. Их удалось устранить в течение нескольких часов.
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