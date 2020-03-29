На сайте ESO видно, что больше всего поломок было зарегистрировано в Таурагском, Каунасском и Шяуляйском округах. Поломки начали регистрировать с 12 ч.

Карту поломок можно найти здесь.

Представитель ESO сказал, что проблемы с ветром не были связаны. Их удалось устранить в течение нескольких часов.