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Литовский оператор распределительных сетей ESO сообщает о росте количества поломок. Представитель ESO сказал, что проблемы произошли из-за неполадок на линии Litgrid.
Elektros tiekimo gedimai 03-29
Elektros tiekimo gedimai 03-29

На сайте ESO видно, что больше всего поломок было зарегистрировано в Таурагском, Каунасском и Шяуляйском округах. Поломки начали регистрировать с 12 ч.

Карту поломок можно найти здесь.

Представитель ESO сказал, что проблемы с ветром не были связаны. Их удалось устранить в течение нескольких часов.

ru.DELFI.lt
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