В прошлом году рост туристических потоков в Литву не замедлился, а расходы иностранных туристов в Литве достигли 1,40 миллиарда евро.

Больше всего — на 33,4% - увеличилось количество туристов из Китая. В общей сложности в 2017 году 16 000 китайцев путешествовали по Литве как минимум с одной ночевкой.

Кроме того, увеличилось число американских туристов (+ 21,9%, или 43 тысячи туристов). туристов из Великобритании (+14,1%, или 66,4 тыс. туристов), из Латвии (+10,4% или 148,4 тыс. туристов) и Нидерландов (+10,1%, или 22,1 тыс. туристов).

«Мы проводим интенсивный и, как показывают результаты, эффективный маркетинг туризма, способствующий экономике Литвы. Китайский туристический бум можно объяснить не только повышенным вниманием туристов этой страны к региону Северной Европы, но и целенаправленным продвижением Литвы как привлекательной туристической страны для проведения мероприятий и выставок в Китае, познавательных туров для китайских журналистов. Мы планируем продолжить успешную кампанию Ctrip в этом году. Кроме того, этот год является годом китайско-европейского туризма», - сказал Индре Тракимайте-Шешкувене, руководитель Департамента туризма.

В начале 2017 года Государственным департаментом туризма была создана рекламная страница литовских туристических продуктов на китайском языке. На китайском рынке были представлены крупнейшие города Литвы, конференц-туризм, SPA-туризм, природа и кухня.

Литва интересна для туристов из Китая, поскольку китайцы ищут новые направления, они ценят пространство и зеленые зоны, которыми может похвастаться наши страны. Кроме того, путешественники из Китая все больше интересуются аутентичными и уникальными культурами.



Как показывает статистика, китайцы в последнее время стали е активнее путешествовать за рубежом. В прошлом году на празднование китайского Нового года за границей отправилось было 6 миллионов китайцев. Это на 7% больше, в том 2016 году.

Согласно прогнозу Департамента туризма, в этом году число туристов в Литве должно увеличится на 6-6,5%, особенно будет расти число туристов из дальних стран.