Как сказал BNS председатель комиссии Мантас Мартишюс, в среду в Вильнюс приглашены представители телеканала, чтобы предоставить объяснения в связи с показанной в конце ноября прошлого года программы "Вечер с Владимиром Соловьевым".

"В программе были установлены нарушения, при которых распространялась недопустимая информация, разжигалась рознь. Мы ждем, пока представители канала предоставят объяснения, и потом будет принято решение", - сказал BNS М. Мартишюс.

Как утверждает комиссия, в программе депутат Госдумы РФ Владимир Жириновский призывал "уничтожить Запад", начав ядерную войну.

Национальные и европейские правовые акты предусматривают различные процедуры в отношении телеканалов, зарегистрированных в Евросоюзе и третьих странах - если телеканал зарегистрирован не в ЕС, то действуют более простые процедуры рассмотрения нарушений, и ЛКРТВ может быстрее принимать решения о временном ограничении ретрансляции. ЛКРТВ говорит, что это действует в отношении зарегистрированного в России канала "Россия 24".

Из-за подстрекательств к войне и разжигания розни Литва применяла к некоторым российским телеканалам максимальные ограничения ретрансляции сроком на год.